50 photos de l'évolution du style de Céline Dion

Notre Diva nationale ont souvent changé d'allure au cours de sa longue carrière. Voici une rétrospective de ces changements.



Que ce soit par sa coiffure ou par son style vestimentaire, on ne peut pas dire que la petite fille de Charlemagne est conservatrice ou qu'elle aime rester dans ses vieilles pantoufles.



Ceci est d'autant plus vrai que depuis le décès de son amoureux René Angélil, on se plaît (ou non) à la voir s'éclater en osant plusieurs nouvelles tendances.



En plus d'être notre Diva nationale, Céline serait-elle aussi notre Caméléon nationale? C'est à voir dans la vidéo ci-haut!



