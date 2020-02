Si vous voulez entendre la nouvelle pièce de Pearl Jam, vous devez pointer votre téléphone vers la Lune

Ne se contentant pas de sortir un single pour donner un avant-goût de son prochain album, Pearl Jam demande à ses fans un petit effort s’ils veulent entendre la pièce Superblood Wolfmoon avant tout le monde.

La troupe d’Eddie Vedder semble prête à tout déployer pour promouvoir son album Gigaton, prévu pour le 27 mars.

Superblood Wolfmoon doit paraître en single la semaine prochaine, le 19 février. Mais les fans pressés pourront l’entendre en pointant la caméra de leur téléphone en direction de la lune.

Pour ce faire, ils devront au préalable télécharger l’application du groupe afin d’y avoir accès. Une fois l'application installée, la caméra de votre téléphone déclenchera une animation que vous devrez agencer avec la Lune si vous voulez entendre Superblood Wolfmoon.

Pour ceux qui voudraient vivre l’expérience, vous pouvez aller déverrouiller votre accès à cette expérience de réalité augmentée sur le moon.pearljam.com.

Pour réaliser ce tour de passe-passe technologique, l’étiquette Universal s’est associée à la compagnie Powster. En entrevue avec le Rolling Stone, Ste Thompson, grand patron de Powster, ne cachait pas son enthousiasme face à cette collaboration avec Pearl Jam: «L'adaptation aux nouvelles technologies et les plateformes d'intégration libèrent tout le potentiel de la musique et changent la façon dont les fans expérimentent de nouveaux sons, et nous sommes ravis de faire équipe avec Pearl Jam pour offrir à leurs fans ce regard exclusif sur leur style et leur direction artistique.»