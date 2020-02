Les 10 chansons les plus marquantes des films de James Bond

Billie Eilish vient tout juste de lancer la fameuse pièce-titre des nouvelles aventures de l’agent 007, No Time to Die.

Par le fait même, elle devient la plus jeune chanteuse de l’histoire des films de James Bond à 18 ans à interpréter la chanson-thème. Le britannique Sam Smith avait 23 ans quand on lui a confié l’écriture de Writing on the wall pour le film SPECTRE paru en 2015.

Bille Eilish avait aussi été nommée en 2019 la plus jeune interprète à se retrouver au sommet des palmarès des singles aux États-Unis.

Fidèle à son habitude, elle a été accompagnée par son frère Finneas pour l’écriture de la pièce-titre de ce nouveau James Bond.

La sortie de ce 25e film de la saga du moins secret des agents secrets est prévu pour le 8 avril.

L’annonce officielle de la chanson-thème d’un nouveau James Bond demeure avec les années un événement très attendu.

Au long des 25 aventures ponctuant la filmographie de James Bond, bien des pièces ont marqué l’histoire du personnage.

Après 58 ans de films du célèbre 007, on est en mesure de trouver des pépites et des hits mémorables.

GOLDFINGER - SHIRLEY BASSEY (1964)

Chanter des chansons-thèmes de James Bond semble toujours exigeant. C’était le compositeur John Barry qui assura la réalisation en studio et semble-t-il qu’il demandait beaucoup aux interprètes. De sorte que la pauvre Shirley Bassey n’eut d’autres choix que de retirer son bustier pour pouvoir pousser la note.

THUNDERBALL - TOM JONES (1965)

Et l’expérience s’est répété presque telle quelle l’année suivante pour le vaillant Tom Jones en enregistrant le titre Thunderball pour le prochain film de la lignée des James Bond. Il s’est presque évanoui en studio en chantant la dernière note qu’on entend à 9 secondes de la fin.

YOU ONLY LIVE TWICE - NANCY SINATRA (1967)

Un des plus gros hits en carrière pour Nancy Sinatra. Avec These Boots are made for walkin’ bien sûr. Au départ, on avait demandé à Frank Sinatra d’interpréter la pièce mais le célèbre crooner a plutôt recommandé sa fille à la place. Papa avait raison!

LIVE AND LET DIE - WINGS (1973)

Certains se rappellent peut-être davantage de la version de Guns N’ Roses avec son grandiloquent vidéoclip à la fois prétentieux et interminable. Mais revenons aux origines : la version des Wings, le groupe de Paul McCartney. Son batteur de l’époque, un certain Denny Seiwell, affirmera des années plus tard que l’ex-beatle a écrit la chanson en 10 minutes après avoir fredonné vaguement «James Bond... James Bond... da-da-dum»!

A VIEW TO A KILL - DURAN DURAN (1985)

Un saut dans la décennie suivante avec la pièce-titre du film A View To A Kill, un des derniers films mettant en vedette Roger Moore. Un certain soir de fête, le bassiste John Taylor, plutôt enivré et grand fan de la série James Bond, a approché le directeur musical des films du même nom, Albert R. 'Cubby' Broccoli, pour lui rappeler tout gentiment que la musique des derniers James Bond était médiocre... Le directeur musical, probablement plus à jeun, lui aurait aussitôt rétorqué : «D’accord. Vous(en parlant de Duran Duran) allez vous occuper de la musique du prochain alors...»

TOMORROW NEVER DIES - SHERYL CROW (1997)

Au départ, la chanson choisie, avec le même titre mais une musique différente, avait été composée par K.D. Lang. En écoutant la version proposée par Sheryl Crow par l’équipe de production, les producteurs l’ont préféré à la version de K.D. Lang.

DIE ANOTHER DAY - MADONNA (2002)

Cette chanson-thème n’a pas fait l’unanimité! Elton John a même avancé qu’il s’agissait de la plus mauvaise chanson tirée d’un film de la série! La Madone n’a pas tellement apprécié ce jugement acerbe du Rocketman. Même qu’elle a refusé d’assister au Golden Globes cette année-là car elle devait s’asseoir à côté de lui.

YOU KNOW MY NAME - CHRIS CORNELL (2006)

Pas moins de 42 ans après la sortie du premier James Bond, c’était la première fois qu’un chanteur américain interprétait la chanson-thème. Et, fait peu commun, celle-ci ne porte pas le titre du film(Casino Royale). Même que Cornell admettra en entrevue par la suite qu’il s’était trouvé bien malchanceux au départ de devoir écrire une chanson avec un titre pareil! Par contre, on ne parle d’une première ici car Rita Coolidge avait chanté All Time High pour le film Octopussy en 1983.

SKYFALL - ADÈLE (2012)

Avec ce Skyfall d’Adèle, c’était la première fois qu’une pièce tirée d’un James Bond remportait l’Oscar de la meilleure chanson originale.

WRITING’S ON THE WALL - SAM SMITH (2015)

Et ça s’est reproduit avec le James Bond suivant, et la pièce Writing’s On The Wall interprétée par Sam Smith. Il était à ce moment le plus jeune interprète d’une chanson thème de James Bond à 23 ans mais il vient de se faire déclasser par Madame Eilish.