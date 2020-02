Voici les premières images de Robert Pattinson dans le costume de Batman

Le réalisateur du prochain Batman, Matt Reaves, a dévoilé sur son compte Twitter un aperçu du chevalier noir qui sera interprété, cette fois-ci, par Robert Pattinson.

Dans la courte vidéo publiée jeudi soir, on peut voir pour la toute première fois le costume du nouveau Batman.

Plus ténébreux que jamais, le justicier masqué de Gotham City s’avance doucement vers la caméra, dévoilant ainsi son armure ainsi que son emblématique insigne en forme de chauve-souris.

La musique de cette vidéo (et du film en tant que tel) est signée par Michael Giacchino.

Si on ne sait pas grand chose de l’intrigue de ce nouveau chapitre, on est d’ores et déjà au courant que Colin Farrell interprétera le Pingouin et que Zoë Kravitz se glissera dans la peau de la Femme-Chat.

C’est Jeffrey Wright qui, de son côté, jouera le rôle du commissaire Gordon.

Intitulé tout simplement The Batman, le long-métrage devrait prendre l’affiche le 25 juin 2021 en Amérique du Nord.

