Julie Le Breton est en deuil

C'est une bien triste journée pour Julie Le Breton, qui a annoncé qu'elle était en deuil.



Lundi, en après-midi, la comédienne a communiqué à ses abonnés sur sa page Instagram qu'elle avait perdue sa mémé.



«Tes bras étaient doux comme des petits pains et ton rire faisait fondre les coeurs. Va enfin rejoindre ton Sarto et ton p’tit Marcel. Je t’aime mémé, bon voyage belle Adrienne», a sobrement écrit la vedette de la série Épidémie.



En seulement quelques minutes déjà, les commentaires de condoléances abondent sous la magnifique photo publiée par la comédienne.



Toute l'équipe souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à Julie Le Breton.