Voici ce que vous recherchez sur Google à propos de vos politiciens préférés

On se demande souvent ce que la population veut savoir des politiciens.

Qu’est-ce qui l’intéresse, au fond?

La meilleure façon de le savoir, c’est de voir ce que les gens cherchent sur le moteur de recherche Google.

Quand on tape le nom d’un député, on obtient des propositions basées sur un algorithme qui comptabilise les recherches les plus fréquentes en lien avec ces noms.

Ça donne des résultats très classiques, mais parfois, c’est très drôle.

Commençons par notre cher premier ministre du Québec. Bien que les propositions soient très liées à sa fonction et à son passé d’homme d’affaires, une petite suggestion s’y glisse: sa sœur. Il est vrai qu’il s’agit d’un moment marquant dans la carrière de M. Legault, ce fameux baiser lors de la soirée électorale en 2018.

Quant à Simon Jolin-Barrette, on semble désespérément vouloir connaître son âge et qui est sa conjointe. Vous êtes mémères, ç'a pas de bon sens!

On veut aussi savoir qui est la conjointe du ministre des Transports, François Bonnardel.

Pour le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, on veut connaître sa voiture... ou pas! Il y a un chroniqueur automobile du même nom. Chose certaine, on veut connaître sa conjointe.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, était à Tout le monde en parle dimanche dernier. Cette semaine, il est au cœur de l’actualité en raison du dossier Bombardier. Mais ce qu’on veut savoir, c’est qui est sa conjointe et quelle est sa grandeur. C’est vrai que c’est un grand monsieur.

Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, est recherchée parce qu’elle vient d’avoir un petit bébé du nom de Christophe. Ah oui, on veut aussi savoir qui est son conjoint et sa grandeur.

On veut connaître l’âge de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, mais aussi qui est son conjoint?

Mais qui est le conjoint de la ministre de la Santé, Danielle McCann? Mystère.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, vient de faire adopter sous bâillon un projet de loi, mais parlons des vraies affaires... qui est sa conjointe?

Le discours prononcé par la libérale Dominique Anglade sur la perte de ses parents dans le tremblement de terre en Haïti a ému plusieurs personnes. On aimerait aussi vraiment savoir qui est son mari.

Évidemment, la première suggestion pour l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette est «Twitter». Son importante perte de poids d’il y a quelques années avait également fait parler. Son fils avait été au cœur de l’actualité pour avoir happé un cycliste en voiture. Mais qui est la conjointe de Gaétan Barrette?

Le passé de hockeyeur d’Enrico Ciccone lui colle à la peau. On le mélange avec le chanteur Nicolas Ciccone, mais par-dessus tout, on veut connaître sa femme... en anglais cette fois-ci.

Hélène David a eu le malheur de se fouiller dans le nez une fois à l’Assemblée nationale. Les gens semblent s’en souvenir. Ah oui... son conjoint?

Pour Catherine Dorion: Halloween, hoodie, coton ouaté et... conjoint!

Manon Massé a probablement les suggestions les plus éclectiques.

Christine Labrie de Québec solidaire a fait les manchettes pour le dossier des messages haineux envers les députées. Qui est son conjoint?

Vincent Marissal avait avoué avoir menti au sujet de ses discussions avec le Parti libéral du Canada au début de sa carrière politique. Ça semble le suivre. Son aventure avec Air Canada est aussi dans les suggestions. La population fait des recherches sur sa conjointe et sur son ex-conjointe.

On veut en connaître plus sur la famille du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé... et sa femme.

Conclusion: avec qui sortez-vous?