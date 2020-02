Des collations glacées à la mayonnaise, ça existe

Est-ce que vous détestez vos papilles gustatives et souhaitez les punir à tout prix?

Nous avons peut-être une solution pour vous.

Les Japonais (qui d’autre?) viennent d’inventer une collation glacée crémeuse à saveur de mayonnaise et de chocolat blanc.

Urk.

Non seulement le goût nous fait déjà peur, mais sachez que cette barre contient un impressionnant nombre de calories s’élevant à 585, soit 485 de plus qu’une délicieuse collation glacée à saveur de chocolat. Non seulement c’est dégueulasse, mais en plus c’est très mauvais pour la santé.

Si jamais vous voulez vous risquer, le Japon n’est pas si loin que ça même si vous ne pouvez pas vous rendre en auto parce que c’est une île.