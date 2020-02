McDo va vendre des paquets de chandelles qui sentent le «Quart de livre»

Après les bougies à odeur de parties génitales féminines de Gwyneth Paltrow, voici déjà d’autres chandelles qui feront trembler les colonnes du temple de l’Internet.

Les restaurant McDonald’s vont bientôt mettre en vente des paquets de six chandelles représentant chacune un des ingrédients du deuxième meilleur burger de la chaîne, le «Quart de livre».

McDonald’s to sell limited edition six-pack of candles that smell like Quarter Pounder ingredients: Ketchup, Pickle, Cheese, Onion & Beef. pic.twitter.com/XpBv6l79S0 — Darren Rovell (@darrenrovell) February 20, 2020

Ainsi, les 6 bougies se déclinent comme suit: les pains, le ketchup, le cornichon, le fromage, l’oignon et le boeuf.

McDo recommande de les allumer toutes en même temps pour un «délice maximal».

C’est pour célébrer les 50 ans du «Quart de livre» que la chaîne à l’arche dorée a décidé de mettre en vente un item à son effigie sur sa boutique en ligne de marchandise promotionnelle.

Image McDonald's

On ne sait pas encore combien ça va coûter ni quand ça va sortir, mais on reste à l’affût parce que parfois, dans le bureau, ça sent le ptit canard à la patte cassée et on aimerait remplacer cette vilaine odeur par un doux bouquet de gros boeufs morts processés mécaniquement cuits sur le gril.

En espérant que le «Quart de livre» ne finisse jamais comme ces items: