Un policier doit rentrer chez lui à pied et en bobettes dans une tempête de neige après avoir été congédié

Il y a des journées pires que d’autres au boulot.

Parlez-en à Richard Lee, de Croydon au New Hampshire.

Jusqu’à tout récemment, Lee était le chef-policier de la petite ville de 724 habitants.

Il était également le seul employé dudit service de police.

Mais voilà, mardi dernier, le conseil municipal de la localité a voté en faveur de la dissolution de son service de police.

«On m’a dit de remettre les clés de mon auto de patrouille et mon uniforme immédiatement. Je n’avais pas d’autre moyen de transport puisque je retournais à la maison chaque soir avec mon véhicule de service. Et je n’avais pas de vêtements de rechange au bureau, alors j’ai fait ce qu’on m’a ordonné de faire», a affirmé le policier licencié au New Hampshire Union Leader.

Il a ensuite remis son chapeau et ses bottes, et s’est mis à marcher en direction de son domicile, en bravant la tempête de neige qui déferlait alors.

Heureusement, sa femme l’a rejoint en auto.

«Quelqu’un a appelé mon épouse...mais j’ai marché un bon kilomètre avant qu’elle n’arrive», a-t-il aussi raconté.

Du côté de la municipalité, on a évoqué des raisons économiques pour justifier la mise à pied du chef Lee.

«Nous sentions que nous n’en avions pas pour notre argent», a déclaré Russell Edwards, le représentant des élus de Croydon.

À la rencontre du conseil de ville de l’an dernier, les élus avaient fait la proposition surprise d’éliminer leur service de police et de plutôt offrir un contrat de 55 000$ au département de police de Newport.

À ce moment, le service de police coûtait annuellement 40 000$ au village.

Selon Edwards, la municipalité paye plutôt une somme avoisinant les 50 000$ quand on ajoute les factures d’essence et de téléphone.

Le policier Lee travaillait à temps partiel, à raison de 32 heures par semaine, et les State Troopers patrouillaient la municipalité lorsque Lee n’était pas en fonction.

Ce seront maintenant eux qui feront le travail à temps plein.

Lee a reçu une prime de départ équivalent à un mois de salaire.

Il a été au service de la municipalité de Croydon pendant 20 ans.

