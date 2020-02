2Frères cache une chanson de Pérusse sur son nouvel album

Depuis vendredi, À tous les vents, le plus récent opus de 2Frères est disponible dans les bacs.

En plus des dix nouvelles chansons du groupe, les auditeurs auront aussi droit à une petite surprise.

Érik et Sonny ont enregistré une reprise de Snack Bar chez Raymond, un des plus grands succès de François Pérusse. En plus, les frères Caouette ont eu le privilège d’enregistrer la reprise avec Pérusse lui-même.

Dans une récente entrevue avec le Journal de Montréal, ils ont avoué être des fans de longue date de Pérusse.

Si vous voulez entendre la version de 2Frères, achetez-vous le disque. En tous cas, Laurence Jalbert a bien aimé ça!

Les frangins prévoient jouer la reprise en spectacle.