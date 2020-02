Un garçon de 12 ans laisse son chien à un refuge pour animaux avec une lettre déchirante

Il y a quelques jours, le refuge pour animaux Xollin dans l’État mexicain de Michoacan a fait une découverte étonnante sur son porche.

Dans une boîte de carton tout ce qu’il y a de plus ordinaire, les employés du refuge ont trouvé un chien, un pitbull, qui était accompagné d’une note.

Cette note, émouvante à souhait, avait été écrite par un garçon de 12 ans qui se sentait obligé de se départir de son chien pour éviter que ce dernier se fasse battre par son père.

Sur Facebook, les images du chien, de la boîte et de la lettre ont fait sensation.

Ce qu’avait à dire le jeune Andrés, 12 ans, a particulièrement ému les internautes.

La lettre de l’ado se lit comme suit:

« Je m'appelle Andrés et j'ai 12 ans. Ma mère et moi avons décidé de laisser mon chien entre vos mains, le cachant à mon père parce qu'il songe à le vendre. Mais il le maltraite et le frappe. Un jour, il l'a frappé si fort qu'il s'est blessé à la queue. J'espère que vous pourrez l'aider et prendre soin de lui. Je lui ai laissé un animal en peluche pour qu'il ne m'oublie pas».