Un reporter présente accidentellement la météo avec plein de filtres de masques dans le visage

Jeudi dernier, le journaliste Justin Hinton pensait avoir à livrer un bulletin météo spécial.

En effet, pour une rare fois, il neigeait dans la région d’Asheville, en Caroline du Nord.

Mais ce que Hinton a plutôt livré était un bulletin météo exceptionnel, et cela n’avait rien à voir avec les précipitations, le froid ou le vent.

Non, Hinton, qui est à l’emploi de la chaîne locale WLOS, est entré dans la légende en activant accidentellement un filtre vidéo de masques et en présentant la météo dans une panoplies d’accoutrements plus bizarres les uns que les autres, dont un haltérophile, un pilote d’avion, un félin, un Blues Brother et un sorcier.

La vidéo étant diffusée en direct sur Faceook, les spectateurs ont rapidement souligné la bévue.

Après son allocution d’environ une minute, on peut entendre Hinton dire «Oh attends! Est-ce que mon visage était étrange?»

Depuis, plus de 150 000 personnes l’ont vue.

Si certains ont trouvé la scène amusante; d’autres pensent plutôt que c’était «arrangé avec le gars des vues» et que c’était un coup publicitaire.

