Cœur de pirate semble avoir retrouvé l'amour

Est-ce qu'on en a manqué un bout? Il semblerait bien que Cœur de pirate ne soit plus un cœur à prendre!



En effet, en août dernier, la chanteuse avait révélé, en plein milieu de son concert à l’International de Montgolfières, qu'elle venait de «se faire sacrer là».



Or, si on se fie au compte Instagram de Béatrice Martin, tout porte à croire que Cupidon a frappé.



Le 2 janvier dernier, Cœur de pirate a partagé une photo sur son compte Instagram sur laquelle elle prenait la pose à côté d'un garçon, avec, en guise de légende, seulement le mot «2020».



La photo n’a évidemment mis la puce à l’oreille de personne, parce qu’elle aurait pu poser à côté de n’importe quel homme à la tête coupée. T'sé pas de panique.









Mais c'est ce mardi qu'elle a partagé une autre image d’un grand brun barbu, qui semble être le même que sur la première photo, en lui demandant d’arrêter de lui envoyer des messages privés, sans toutefois révéler son identité.

OUF.



Et donc la question à 1000$: QUI est celui qui fait battre son cœur?

Eh bien, notre grande «enquête» a réellement débuté lorsque Cœur de pirate a publié une story d'elle et ce même garçon, avec la simple mention: «Hi Marc», ce qui nous a donné un petit indice sur le nom du mystérieux garçon.







Dans sa plus récente publication, celle qui a fait ses débuts comme coach à La Voix cette année remercie ses nouveaux abonnés de la suivre, suite à la mise en ligne de sa photo d'elle nue publiée un peu plus tôt cette semaine pour faire la promotion de sa tournée de spectacles.







Jusque là, rien d'incroyable. MAIS, sous cette photo, un certain @markymarcflynn, donc un dénommé Marc (vous suivez?), a commenté: «Mic drop».





Instagram @beatricepirate





La musicienne a également partagé une mignonne story où elle est main dans la main avec celui qui fait battre son cœur.





Instagram @beatricepirate







Selon nos informations, Marc serait barman au Cloakroom, un speakeasy en plein cœur du centre-ville de Montréal.



Est-ce qu'on aura droit à des présentations plus «officielles» sur les réseaux sociaux de la part de Cœur de pirate? À suivre!