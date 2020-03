17 vedettes québécoises qui ont célébré la Journée internationale des droits des femmes

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année le 8 mars.



Plusieurs vedettes québécoises ont décidé de souligner cette journée qui met de l'avant la lutte pour les droits des femmes et l'abolition des inégalités en partageant des messages souvent touchants sur les réseaux sociaux.

Voici 13 vedettes québécoises qui ont célébré la Journée internationale des droits des femmes à leur manière:



1. Céline Dion



«En cette journée internationale des femmes, nous saluons les femmes fortes qui continuent de nous donner du courage aujourd’hui et à tous les jours. - Team Céline»



2. Cœur de Pirate



«Happy international’s womxn day»



3. Marina Orsini

4. Mélanie Maynard



«J'aurais voulu être un garçon... Du plus lointain de mes souvenirs, toute petite je rêvais d’être un garçon. Comme mes quatre frères. L'équité chez moi se résumait en nombre égal de garçons et de filles. Au lieu de la quatrième fille, j’aurais préféré être le cinquième garçon. Je trouvais que ça avait l’air plus cool. Je trouvais qu’ils avaient plus de privilèges et moins d’obligations. Leur contribution à la maisonnée était à l’extérieur et saisonnier. L'apport des filles étaient à l’intérieur et quotidien. C'était bien décidé, quand j'aurai une famille plus tard je serai le père! J’aurai un travail pour me réaliser, je ferai de l'argent et en plus j’aurai le temps d’arrêter faire du "sôcial » à la brasserie du coin , j’aurai le temps d’être président des différents clubs sociaux de mon village. Je recevrai plein de visites et je resterai assis à faire des blagues pendant que ma femme et mes filles s’occuperont de nous servir et nous desservir. Quand je serai grand ce sera le bon temps!

Très tôt dans ma vie, j’ai compris qu’il valait mieux naître garçon. Ça adonnait bien, je n’avais pas les qualités essentielles aux jeunes filles, je n’étais ni très serviable, ni docile, ni particulièrement cute.

J’ai grandi en étant « one of the boy » et j’étais bien fière de ça! Maudit que les filles c’est compliqué, c’est jamais relax, ça chiale et ça se plaint ! Moi, je voulais enchaîner les conquêtes, être baveuse, être libre , faire des jokes et prendre beaucoup de place! Travailler avec des filles, très peu pour moi, beaucoup trop sensibles et précieuses, une vraie nuisance à la productivité. Je suis née forte, rien à branler du féminisme!

Bien des années plus tard, alors que ma première paye de « gars » me permettait d’animer une émission de femmes, une collègue m’a dit ; "arrêtes de prétendre que tu n’es pas féministe, tu l’es mais tu ne le sais pas encore !» Sage Geneviève St-Germain, tu avais tellement raison. (La suite de ce long mes culpabilités sur ma page fb)

Merci aux femmes de ma vie, si fière d’être si bien entourée»

5. Annie Villeneuve



«En cette journée internationale de la femme, je m’amuse à être @lindseyvonn #goat�� Je salue une femme persévérante et inspirante! Et toi? Qui t’inspire?»



6. Grégory Charles



«Ces femmes ont changé ma vie. Ces femmes l'embellissent chaque jour. Ces femmes, Julia et Nicole, c'est ma vie. Joyeuse journée internationale de la femme»



7. Virginie Coossa



«Être vues, entendues, RESPECTÉES et aimées. C’est ce que je souhaite à toutes les femmes du monde en ce 8 mars»



8. Anne-Marie Losique

9. Phil Roy



«3 merveilleuses personnes que j’ai eu le bonheur de croiser dans ma vie. C’est beaucoup grâce à elles que c’est pertinent, profond et bon. Longue vie à vous.»



10. Ingrid Falaise



«J’en ai marre qu’on tue, qu’on viole, qu’on violente, qu’on brise, qu’on martyrise, qu’on rabaisse, qu’on dénigre. J’en ai marre de lire les journaux qui décrivent les horreurs infligées aux femmes à travers le monde. J’en ai marre de ces hommes qui se donnent le droit d’abuser, de contraindre, d’enterrer. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est une invitation à réfléchir collectivement. Encore en 2020, nous devons nous unir afin de construire une société égalitaire. Réagir lorsque nos droits sont brimés. Élever nos voix, à chaque fois. Toutes les fois.

Femmes, je vous aime.»



11. Karine Vanasse

12. Ima



«Une merveilleuse journée de la femme à tous.tes.

Que cette journée soit célébrée à chaque jour de l’année.

Que notre voix soit entendue, respectée et écoutée. Que notre humanité soit protégée et qu’un jour l’égalité soit célébré pour tous.tes partout dans ce beau monde. Amour & lumière»



13. Guylaine Guay

14. Mélissa Desormeaux-Poulin



«Le droit de s’exprimer, d’être libre, de voter, de faire ses propres choix, de dire non, de s’injurer, de prendre la place qui nous revient. Elles ont fait le chemin pour nous...a nous de le perpétuer.»



15. Mirianne Brûlé

16. Geneviève Tardif



«À ma fille, plusieurs t’imagine déjà destinée à une carrière dans le monde du sport. Et pourquoi pas ? Cette année, @katesowers5 a été la première femme entraîneuse à atteindre le Super Bowl, @biancaandreescu_ la première femme canadienne à remporter un tournoi de Grand Chelem et même que les Jeux olympiques au Japon se rapprochent de plus en plus d’une parité homme-femme. Il reste pas mal de chemin à faire pour le sport féminin, mais si ça te fait vibrer, je serai derrière toi ! Et si tu as l’âme d’une artiste, d’une scientifique ou d’une politicienne, je t’encouragerai. Une femme en 2020 peut tout faire, tout est possible! Tu es unique, tu es belle comme tu es, tu auras ta personnalité, ta couleur et tu peintureras ton tableau comme tu le voudras et je t’aimerai comme ça ! Et tu sais qui sera notre allié numéro un ? Ton papa @charleshamelin qui t’aime déjà tellement!»



17. Julie Ringuette



«C’est pas mal la journée où je me suis sentie le plus femme! Bonne journée de la femme à nous!»

