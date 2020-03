Voici nos statistiques des auditions à l’aveugle de La Voix

Ce dimanche était diffusée la dernière ronde des auditions à l’aveugle de la plus récente édition de La Voix sur les ondes de TVA.

Durant les 5 dernières semaines, nous avons vu plusieurs candidats, issus de divers horizons.

Question de dresser un meilleur portrait de qui participe à La Voix, voici les statistiques à retenir concernant la ronde des auditions à l’aveugle.

Voici les chiffres:

Cette année à La Voix, 71 candidats ont chanté pour les coachs.

36 femmes, 34 hommes et une fabuleuse Drag Queen.

43,6% des candidats ont choisi de chanter dans la langue de Molière.

L’âge moyen d’un participant aux auditions de cette saison est de 27,5 ans.

La personne la plus âgée à avoir tenté sa chance cette année était âgée de 61 ans, et la plus jeune, de 15 ans.

La région du Québec la mieux représentée aux auditions est Montréal avec 19 candidats, suivi de la Montérégie avec 12 et de la Capitale-Nationale avec 7.

Parmi les 71 personnes ayant chanté pour les coachs, 48 ont été choisies, soit 12 par équipe.

Ce qui veut dire que 23 n’ont pas réussi à séduire un des quatre coachs.

Parmi les candidats choisis, 15 ont réussi à faire tourner les 4 chaises.

Parlons maintenant des coachs:

Sur les 71 prestations, Garou a été celui s’étant retourné le plus souvent: 36 fois. Pierre et Coeur de Pi n’étaient pas loin derrière avec 34 et 30 fois, respectivement. Marc Dupré a été plus difficile, s’étant retourné seulement 24 fois.

Pour ce qui est de la vitesse sur le piton, Coeur de pirate a été la plus rapide, s'étant retournée la première 14 fois, suivie de près par Garou avec 13 fois, Pierre avec 12 et Marc avec 9.

D’ailleurs, Marc est le dernier à avoir complété son équipe cette année.

Nous souhaitons bonne chance aux 4 coachs ainsi qu’à leur équipe pour la ronde des duels qui débutera dimanche prochain!

