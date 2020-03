Voyez l'incroyable audition de cet ancien participant de «Révolution» à La Voix

Dimanche, c'était la fin des auditions à l'aveugle à La Voix. La barre était haute, car il s'agissait de la dernière fois que les coachs pouvaient mettre la main sur des candidats pour compléter leur équipe.

• À lire aussi: Voici nos statistiques des auditions à l’aveugle de La Voix



• À lire aussi: Suzie Villeneuve émeut tout le monde en revenant sur scène à «La Voix»



Parmi ceux qui ont tenté le tout pour le tout en poussant les grandes portes rouges, il y a un visage que le public a instantanément remarqué. En effet, si, comme bien des Québécois, vous étiez fan de Révolution, vous avez possiblement PETiTOM, de son vrai nom Tommy Tremblay, car il faisait partie de la troupe MARVL, en 2018.









Justement, tout juste avant sa prestation, lorsque Charles Lafortune lui a demandé «s'il était le chanteur qui danse ou le danseur qui chante», le jeune homme de 25 ans n'a pas été en mesure de répondre, car il estime que les deux font partie de lui.

• À lire aussi: Une reprise de Mitsou crée la chicane entre Pierre Lapointe et Coeur de Pirate



Lorsque venu le temps de montrer ce dont il était capable vocalement, PETiTOM a impressionné les juges avec sa prestation de la pièce Call me in the afternoon, du groupe montréalais Half Moon Run.





Capture d'écran





Coeur de Pirate et Pierre Lapointe se sont tous deux retournés et ont été témoins d'une performance survoltée. De son côté, Garou semblait s'en mordre les doigts, lui qui n'avait plus de place disponible dans son équipe. Il s'est d'ailleurs levé sur son fauteuil rouge pour pouvoir bien voir la performance de Tommy Tremblay, qui a d'ailleurs fait un flip sur scène!



Béatrice et Pierre n'ont pas tari d'éloges face au chanteur, question de l'amener dans leur équipe. L'auteure-compositrice-interprète a salué sa présence et son charisme, alors que Pierre Lapointe s'est même dit «intimidé» par PETiTOM. Malgré cela, c'est Coeur de Pirate qui a réussi à gagner la confiance du candidat.



À VOIR AUSSI, LA FOIS OÙ ON A ESSAYÉ DE CHANTER DEVANT LARA FABIAN: