Une chanteuse chute de 3 mètres dans la fosse et continue à chanter malgré un pied fracturé

Une chanteuse russe aurait pu se blesser gravement, en fin de semaine, lorsqu’elle est tombée dramatiquement dans la fosse.

Anastasia Vishnevskaya, 30 ans, se produisait, vendredi soir, dans le cadre d’un spectacle pour la Journée internationale des femmes à Krasnoïarsk, une ville d’un million d’habitants en Sibérie.

Alors qu’elle chantait dans la Grande salle de concert de l'Orchestre philharmonique régional de Krasnoïarsk, elle s’est avancée un peu trop près du bord de la scène.

«Je n'ai pas vu le bord de la scène et suis tombée dans la fosse d'orchestre, parmi les musiciens. Heureusement, la fosse était déjà passée d'un niveau de 6 mètres à 3 mètres, alors je suis restée en vie. Je m’en suis sortie avec des ecchymoses et un pied cassé», a-t-elle écrit dans un message Instagram où on peut aussi revoir sa chute (à 3:30 de la vidéo).

Malgré sa terrible chute, elle a poursuivi son tour de chant assise sur une chaise, médusant la foule de 1375 personnes par son courage.

Conduite à l’hôpital, elle a dû toutefois faire face à des accusations, sur le web, selon lesquelles sa chute prouverait qu’elle faisait du lip-synch.

«J'ai été opérée hier soir. Des critiques méprisantes ne discutent que du fait que j'ai continué à chanter, malgré les blessures que j'ai eues. On m'accuse de faire du lip-synch!» a écrit Vishnevskaya dans une autre publication Instagram.

Trois jours après l’incident, l’artiste se porte beaucoup mieux, en dépit de sa jambe amochée.

À partir de sa chambre d’hôpital, elle a une fois de plus publié sur Instagram pour tenir à jour ses abonnés de ses progrès.

Dans ses plus récentes vidéos, on la voit faire des exercices de remise en forme.

Avec cette chute, Vishnevskaya rejoint donc Phil Collins, Lady Gaga, Justin Bieber et Marjo au panthéon des chanteurs qui se sont plantés en spectacle.

