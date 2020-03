Corey Feldman accuse un acteur célèbre d’avoir agressé sexuellement son meilleur ami

Corey Feldman, qui a connu la gloire à Hollywood pendant son adolescence, a fait des révélations troublantes dans un documentaire présenté en première lundi soir.

Âgé maintenant de 48 ans, celui que l’on a connu dans les années 1980 pour ses rôles dans Goonies et Stand By Me clame depuis de nombreuses années qu’une personnalité influente d’Hollywood aurait abusé sexuellement de son meilleur ami, décédé depuis, Corey Haim.

Night Vissions / WENN.com Corey Haim, peu de temps avant son décès en 2010.

Ces agressions sont le sujet principal du documentaire (My) Truth: The Rape of 2 Coreys, dont la première avait lieu ce lundi à Los Angeles, comme le rapporte Rolling Stone.

Feldman aurait fait la promesse à Haim, avant son décès des suites de complications liées à une pneumonie en 2010, qu’il «raconterait son histoire» et qu’il défendrait la cause des enfants acteurs qui sont, selon lui, victimes d’abus de la part de l’industrie du divertissement.

C’est pourquoi il était important, aux yeux de l’acteur, de dévoiler les noms de ceux qui les ont fait souffrir son meilleur ami et lui, au tournant des années 1990.

• À lire aussi: 14 vedettes accros au mariage

Ainsi, dans une scène qui a fait frémir les spectateurs présents à la première, Corey Feldman dévoile le nom du présumé abuseur de Corey Haim: Charlie Sheen.

Feldman y détaille comment du Crisco était utilisé comme lubrifiant et comment deux remorques ont servi à perpétrer les actes odieux à l’abri des regards.

Ce serait sur le plateau de tournage du film Lucas, paru en 1986 et dans lequel Sheen et Haim tenaient la vedette, que les agressions sur le garçon qui avait alors 13 ans auraient eu lieu.

WENN.com Sheen (derrière) et Haim (à gauche), en compagnie de Kerri Green (droite) dans le film «Lucas»

Charlie Sheen ne participe pas au documentaire et n’a pas encore fait de commentaires sur ces allégations.

• À lire aussi: Personne ne veut travailler avec ces 14 célébrités

Mais en 2017, lorsque le National Enquirer en avait publié de similaires, l’acteur de Two and Half Men les avait réfutées catégoriquement.

Deux autres personnes viennent toutefois corroborer les dires de Feldman dans son documentaire: son ex-épouse Susie Sprague et Jamison Newlander, un acteur ami de Haim.

Nicole Kubelka/Future Image/WENN.com Charlie Sheen, en août 2019

Les deux prétendent que Haim leur avait aussi raconté le viol dont il avait été victime, et selon eux, c’était même une chose de notoriété publique à Hollywood.

Feldman n’en est pas à ses premières dénonciations.

Au cours des dernières années, il a notamment pointé du doigt son ancien gérant Marty Weiss pour des comportements inappropriés et accusé son ancien assistant John Grissom de l’avoir agressé sexuellement.

À voir aussi sur le Sac de Chips: