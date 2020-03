Une scène complètement inattendue dans l'épisode final de «Fugueuse la suite»

*ATTENTION: CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS*

Le jour de la grande finale de Fugueuse la suite est finalement arrivé! Et on peut dire que les téléspectateurs qui ont été patients en ont eu pour leur argent.



Cette saison-ci n'a pas été de tout repos pour Fanny, et on doit dire qu'on a cru le pire avec ce dernier épisode qui a commencé de manière très rude, alors que la jeune femme s'est rendue au domicile d'Augustin Lewinski.





Sur place, le riche propriétaire de bar n'a pas épargné la jeune policière en profitant d'elle en la faisant boire, mais aussi en lui faisant visionner la vidéo de son horrible viol collectif.



Heureusement, Fanny réussit à sortir des griffes de Lewinski, et s'en suit une série de confessions et d'arrestations, notamment celles d'Augustin Lewinski, mais aussi de Jérôme Montagne et Damien Stone, ainsi que la libération d'Alex, séquestrée chez Lewinski.





Malgré toute cette action, la scène la plus frappante de l'émission est sans aucun doute la toute dernière scène de l'émission, qui se passe quelques mois après la fin de l'intrigue qu'on a suivie dans la saison.



Après avoir démissionné de son poste de policière, Fanny se rend en prison pour rencontrer Damien, à la demande de celui-ci. Repentant, le rappeur déchu offre, pour la toute première fois, les excuses sincères tant désirées par son ancienne amoureuse pour tout ce qu'il lui a fait vivre et subir.



Légèrement secouée, Fanny accepte les excuses de Damien, sans pour autant lui pardonner. Comme toutes dernières paroles, ce dernier souhaite à la jeune femme d'être heureuse, ce à quoi elle répond: «C'est bien parti pour ça», et c'est alors, lorsqu'on la voit se lever, qu'on aperçoit son ventre rebondi, annonçant qu'elle est enceinte.



GROS PUNCH!

En quittant la prison, Fanny retourne dans sa voiture, aux côtés de son amoureux, Christophe, qui lui tient la main. On comprend donc que Fanny est maintenant, et finalement, heureuse.



La boucle est maintenant bouclée, puisqu'on sait désormais qu'il n'y aura pas de troisième saison.

