Une statue moaï de l’île de Pâques détruite par une camionnette sans freins et sans conducteur

Un Chilien résident sur l'île de Pâques y a gravement endommagé une des emblématiques statues moaï à cause d’un problème de freins sur sa camionnette.

L’homme a été arrêté la semaine dernière après que son véhicule eut heurté une ahu, une plate-forme de cérémonie sacrée, où se trouvait un moaï, causant à celui-ci des dommages «incalculables», selon le média local Cooperativa.

Dans une publication Facebook, la communauté Ma'u Henua a dénoncé l’incident.

«Un camion a heurté l'un de nos ahu, endommageant sérieusement la structure qui comprenait un moaï», est-il écrit sur sa page.

Le président de la communauté indigène polynésienne, Camilo Rapu, a quant à lui déclaré dans un communiqué que «les événements se sont produits dans la matinée [...] dans un secteur de la baie de Pu A Pau et le responsable a été arrêté».

Selon ce qu’il a été permis d’apprendre, un homme s’était rendu la veille de l’accident chez des amis résidant dans ce secteur et aurait placé une pierre derrière la roue avant de sa camionnette parce que le frein à main de cette dernière était endommagé.

«Quand il est parti ce matin, il a retiré la pierre, ce qui a fait que la camionnette a commencé à descendre dans la direction de l'ahu, l'a heurté et a grimpé dessus, causant des dommages irréparables», a dit le sous-préfet Jorge Fuentes Sierra, chef de la brigade d'enquête criminelle de la police locale.

Le propriétaire du véhicule, qui réside sur l'île de Pâques depuis plus de 12 ans, a été arrêté et demeure détenu.

Il n’était pas sous influence de l’alcool au moment de l’incident.

La zone où s’est produit l'accident est protégée par la loi sur le patrimoine de la communauté Ma'u Henua, qui a déposé la plainte menant à l’arrestation.

Rapu, le président de la communauté, a expliqué dans une vidéo Facebook que le conducteur «a heurté notre ahu avec un véhicule, lui causant de grands dégâts. Cet ahu représente les plates-formes où nos ancêtres ont été enterrés pendant plus de 1000 ans. Et, de plus, il a déplacé un moaï et m’a également généré un grand mal».

Morale de l’histoire: faites donc réparer votre «brake à bras» s’il est cassé!

