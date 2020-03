Un pigeon qui ne peut pas voler et un chihuahua qui ne peut pas marcher sont meilleurs amis et ne se lâchent pas

Ces deux meilleurs amis sont tellement cutes qu’on veut leur donner leur propre film Disney.

Herman est un pigeon qui ne peut pas voler à cause d’une condition neurologique. Il a été secouru d’un trottoir chez un concessionnaire automobile où il était depuis trois jours.

• À lire aussi: Un homme filme tous les animaux qui passent sur ce billot de bois et c’est merveilleux

Le pauvre Herman allait être euthanasié, puisque jugé inguérissable, mais Sue Rogers a décidé de le sauver. Rogers est la fondatrice de l’organisme sans but lucratif The Mia Fondation, qui vient en aide aux animaux avec des handicaps et des déformations.

Depuis un peu plus d’un an, elle prend soin de Herman, lui faisant faire des promenades à l’extérieur pour stimuler ses petites pattes.

Y a-t-il quelque chose de plus adorable que des petites pattes de pigeon?

L'histoire ne va qu'en s'améliorant, car Sue Rogers a accueilli un nouvel animal: Lundy, un tout petit chiot chihuahua qui ne peut pas bouger ses jambes à cause du «syndrome du nageur». (Même si c’est difficile de nager sans ses jambes.)

Rogers a déposé Lundy dans le même petit lit que Herman et, rapidement, ils se sont doucement collés.

Ok, ça c’est encore plus adorable que les petites pattes de pigeon.

Rogers a partagé des photos de la paire sur les médias sociaux et en moins de 24 heures, le duo animalier était devenu viral.

Bonne chance dans la vie Herman et Lundy!

