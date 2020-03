Tom Hanks et sa femme donnent des nouvelles de leur état depuis leur isolement

L'acteur Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont donné des nouvelles de leur état, eux qui sont atteints du coronavirus et placés en isolement en Australie.

Les deux acteurs ont publié la même photo sur leur compte Instagram respectif. Sur la photo, on peut voir que les deux acteurs, mariés depuis 1988, semblent fatigués, malgré le grand sourir de Rita Wilson.

Tom Hanks a écrit: «Nous tenons à remercier tout le monde qui prend soin de nous ici en Australie. Nous avons le COVID-19 et sommes en isolement pour ne pas le transmettre à d'autres pour qui ça pourrait être dangereux. Nous prenons ça un jour à la fois. En attendant, nous pouvons tous contribuer à enrayer cette pandémie en suivant les conseils des experts et en s'entraidant, non?»

Le célèbre comédien de 63 ans termine avec la phrase suivante: «Et n'oubliez pas que malgré tout ce qui se passe, "There is no crying in baseball"» une citation du film culte Une ligue en jupon.

De son côté, Rita Wilson remercie tout le monde pour les bons mots, les pensées et les prières. «Ça veut dire beaucoup pour nous et ça nous donne des forces!»