Voici comment fabriquer du Purell maison

Vous le savez tous maintenant: les stocks de gel antiseptique (le fameux Purell) et de papier hygiénique se font de plus en plus rares sur les tablettes des magasins.



S'il est difficile de fabriquer son propre papier de toilette (on cherche toujours un bon tutorial), il est tout à fait possible de fabriquer votre propre Purell maison.

C'est simple, agréable, ça fait une belle activité pour passer le temps pendant votre isolement et ça peut vous donner l'impression de contribuer aux efforts de guerre contre la COVID-19.



ON VA GAGNER!

Voici 2 recettes de gel antiseptique maison à réaliser en quelques minutes.

1. Une version naturelle

On vous propose d'abord cette version qui ne contient pas d’alcool et qui est beaucoup moins abrasive pour la peau que les gels antiseptiques du commerce.

Pour l’obtenir, vous n'avez qu'à mélanger les ingrédients suivants:

L’huile essentielle d'arbre de thé est reconnue pour ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques.

2. Une recette infaillible

Mais attention, selon les experts en santé, pour obtenir une action antiseptique, un gel doit être composé d’alcool, un désinfectant puissant et rapide qui tue les virus et les bactéries. Ne prenez pas de chances en cas de crise, et misez sur cette formule.

Ingrédients

Si l’aloès et l’huile de tournesol permettent d’adoucir la peau, la gomme xanthane offre une texture agréable au gel.

Mode d'emploi

Versez l'alcool dans un bol et saupoudrez la gomme xanthane. Mélangez pour éliminer les grumeaux. Versez l’aloès, mélangez à nouveau. Ajoutez l'huile de tournesol et les huiles essentielles, mélangez une dernière fois. Versez la formule dans un flacon de voyage, ou des bocaux récupérés soigneusement désinfectés.

Des conseils, en rafale:

Placez vos flacons en quarantaine pendant 72 heures avant d’appliquer le gel. Si des bactéries sont présentes dans l’alcool ou le contenant, c’est le délai nécessaire pour les détruire.

La solution se conserve trois mois, pas plus.

Il est recommandé de frictionner ses mains pendant 20 secondes pour éliminer les bactéries.

Si vous ne pouvez pas désinfecter vos mains, dans les transports en commun par exemple, vous pourriez enfiler des gants (de laine ou en latex) et les désinfecter à votre retour à la maison.

Dans tous les cas, rien ne vaut un vrai nettoyage des mains d'au moins trente secondes, avec de l'eau et du savon. Même pas le gel antiseptique!

