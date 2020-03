Coronavirus: toutes ces personnalités québécoises vous demandent de rester à la maison

La pandémie de coronavirus est bien installée au Québec et il est grand temps que les Québécois prennent les choses au sérieux. Mardi, dans son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a demandé l'aide des influenceurs et des artistes pour convaincre les jeunes (et les moins jeunes) de rester à la maison.

Une grande partie de vos vedettes favorites ont partagé le même message: ils implorent leurs compatriotes de prendre la crise du coronavirus au sérieux et de rester à la maison. Faut-il le répéter? RESTEZ À LA MAISON.

Le message de M. Legault (et de tous les professionnels de la santé) était clair, il voulait faire comprendre aux jeunes québécois ceci: propage l’info, pas le virus.

Voici donc les messages de plein de personnalités québécoises:

Sarah-Jeanne Labrosse

L’actrice a pris le temps de filmer une vidéo de 2 minutes dans laquelle elle nous rappelle les règles. Elle demande aux jeunes, surtout ceux qui reviennent de voyage, de faire de l’isolement volontaire. Oui, comme Sarah-Jeanne dit, c’est difficile de mettre sa vie sociale sur pause, mais il faut faire sa part.

Faites comme son chat, parlez-vous au travers d’une vitre.

Cassandra Bouchard

L'influenceuse a partagé cette photo d’elle avec son chat, disant: «C’est le temps de faire une différence en tant qu’individu et de prendre ta responsabilité en main, RESTE CHEZ TOI. Pour toi, pour tes proches mais aussi pour nous tous parce qu’on est tous ensemble là dedans!»

Elle nous rappelle aussi que la fermeture des écoles ne veut pas dire «party time», il faut respecter les règles.

Coeur de pirate

La chanteuse a même composé une chanson juste pour vous. À écouter!

Noemie Lacerte

Dans une série de plusieurs Story Instagram, l’influenceuse a expliqué que oui, on en entendait beaucoup parler ces temps-ci, mais c’est bel et bien parce que la situation est sérieuse. Elle explique que la question n’est pas de dire si on croit au coronavirus ou pas, ou si on croit les recommandations, il faut tout simplement respecter les mesures de sécurité.

Elle réitère que oui, les jeunes en santé sont en mesure de battre la maladie, mais l’isolement social est fait pour arrêter la progression du virus et éviter que les gens à risque en meurent.

André Robitaille

Beaucoup d'artistes (les influenceurs originaux?) ont également partagé le message.

Marie-Mai

Jean-Thomas Jobin

En tant que joueur de ligue de garage semi décousue, en pause présentement en raison de la pandémie, j'invite les jeunes, et moins jeunes, à respecter les consignes.



En tant que joueur de ligue de garage semi décousue, en pause présentement en raison de la pandémie, j'invite les jeunes, et moins jeunes, à respecter les consignes.

Pour qu'éventuellement, on retourne sur la glace et que l'on puisse être fier de notre jeu archi échevelé.

Louis-Jean Cormier

Émile Bilodeau

Fouki

Julien Lacroix

Phil Roy

Val Roberts et Martin Juneau

Patrice Michaud

Bianca Longpré alias Mère ordinaire, qui vient d'être testée négative, rappelle que ce n'est pas une raison de sortir pour rien

Toute la famille est négatif au COVID-19.



Faque YEAHHHHHH après 8 jours à l’intérieur on s’en va tous au...



NUL PART, ON VA TOUS NUL PART.



NUL PART, ON VA TOUS NUL PART.

Si vous manquez d'idées à la maison, regardez donc ça: L’horaire d’«école à la maison» d’une maman devient viral

Les sportifs répondent également à l'appel

Kris Letang

Mikael Kingsbury

