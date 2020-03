L’horaire d’«école à la maison» d’une maman devient viral

Des dizaines de milliers de parents doivent travailler de la maison en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et ce, pendant que leur progéniture est aussi en congé forcé.

C’est évidemment un cocktail explosif, dont l’explosion pourrait avoir des conséquences néfastes sur la productivité des parents au travail et sur l’humeur de toute la petite famille en général.

Heureusement, il y a des mamans organisées [et des papas aussi, sans doute ;) ] qui savent mettre de l’ordre dans ce joyeux bordel et qui savent prendre les choses en main quand il s’agit de planifier la routine des enfants.

C’est le cas d’Annie Martineau qui, en plus d’être une collègue de travail hors pair (Allo Annie!), est sacrément structurée comme mère de famille, si l’on se fie à un tweet qu’elle a publié dimanche midi.

Annie, qui est mère d’un garçon de 8 ans et d’un autre de presque 10 ans, a bien voulu répondre à nos excellentes questions sur son horaire qui, sans vouloir faire de jeu de mots poche, est maintenant viral.

SDC: Quelle a été ta première réaction quand tu as su que les écoles étaient fermées 2 semaines?

Annie: Comme tous les parents j’imagine, un mélange de découragement et de résignation et de «pas le choix, on va se retrousser les manches». J’ai surtout eu de la peine pour mes gars qui ne verront pas leurs amis pendant plusieurs jours. Lorsque je leur ai appris la nouvelle, ils ont pleuré...

SDC: As-tu été inspirée par quelque chose pour ton horaire ou tu as juste inventé?

Annie: Une amie maman à l’école (coucou Malgo!) m’a envoyé une photo d’un tableau qu’elle avait fait avec un Sharpie. Elle avait écrit un horaire avec des suggestions d’activités, je trouvais ça très chouette, je m’en suis inspiré pour créer le mien. Mais ce n’est pas sorcier, j’ai juste inséré un «tableau» dans Word, tout le monde peut s’en faire un! D’ailleurs, plusieurs parents m’ont écrit pour me dire qu’ils s’en inspireraient, d’autres voulaient mon modèle! Depuis, j’en ai vu d’autres circuler sur les RS, des versions humoristiques...

SDC: Quels objectifs (autre que «occuper les enfants») t'étais-tu fixés?

Annie: Ne pas être dérangée, c’t’évident, hahaha! Sans blague, mes enfants vont dans une école alternative, alors ils sont habitués d’être autonomes, d’apprendre par eux-mêmes, avec des projets. Je trouvais que ça serait l’fun de répéter l’exercice à la maison. J’ai fait une première version, qu’on a ajustée, tous ensemble. L’implication et la démocratie font aussi partie des valeurs de leur école. Et pour rendre le tout plus stimulant, je leur ai demandé ce qui représenterait une belle surprise qui les motiverait et, sans hésitation, ils ont crié «des V-Bucks». Dans le jeu Fortnite, il s’agit de la monnaie d’échange dans le jeu. Avec des V-Bucks, tu peux t’acheter des Emotes (les fameuses danses), des Skins (les espèces de costumes), des objets comme des pioches ou la passe de combat, qui serait le summum (si j’ai bien compris..). Comme je refuse d’en acheter en temps normal, l’occasion s’y prêtait bien!

Pour revenir à ta question, comme objectifs, je n’avais surtout pas la prétention de me substituer à leurs profs en classe, je ne suis pas pédagogue. La directrice de notre école nous a d’ailleurs écrit qu’il n’était pas nécessaire de faire des devoirs (mais ne le dites pas à mes enfants!). Je ne veux juste pas qu’ils perdent les acquis et qu’on perde le contrôle avec la console et les jeux vidéo.

SDC: Trouves-tu que c'est mieux/pire que l'école?

Annie: Je trouve ça cool pour eux, ils vivent une expérience différente. Ça ne peut être qu’enrichissant. Pour tout le monde, il y aura un avant et un après COVID-19, mais sérieux, rester à la maison, faire quelques leçons et jouer à Fortnite, c’est des vacances. Par contre, si tu ME demandes si c’est si mieux ou pire de travailler de la maison, là c’est autre chose, haha! Je suis habituée de travailler dans une aire ouverte avec des collègues drôles et divertissants [NDLR: emoji de bonhomme gêné qui fait des câlins]. C’est tentant de décrocher... C’est un secret que les employeurs ne doivent pas savoir, mais on est beaucoup plus productifs en télétravail (shut, shut..) mais comme nos enfants, on s’ennuie nous aussi de nos amis/collègues. Awwww.

SDC: Tes enfants en pensent quoi?

Annie: Alors, j’ai demandé aux principaux intéressés et ils étaient unanimes, ils adorent ça! Ils ont même dit qu’ils préfèrent ça à l’école (je ne les crois pas!). Mon plus vieux a dit qu’il est heureux parce qu’il passe du temps avec nous (awwwww) alors que le plus jeune n’en a que pour le prix. Les priorités ne sont pas à la même place, haha!

SDC: Ils le suivent bien à date?

Annie: Oui, vraiment, je suis impressionnée! Mais n’allez pas penser que j’ai mis des minuteries pis toute, l’horaire est flexible, on s’ajuste. Le 8 ans a moins de patience que le 10 ans, il vient souvent me déranger, me voir. Je lui propose alors de jouer avec ses jouets. Une amie maman m’a écrit que ses filles ont convenu avec elle d’un code: elles ne peuvent pas aller la déranger si elle porte un foulard! C’est ce que je trouve beau dans tout ça: la solidarité entre parents, ça fait vraiment ressortir le meilleur de l’être humain. On est hot collectivement! Je ne m’attendais pas à ce que mon horaire d’école à la maison devienne viral. Sur Twitter, j’ai eu des centaines de like, de partages et de commentaires et 99% étaient positifs. Ceux qui ont critiqué ont pris ça au pied de la lettre, genre, «quelle mauvaise mère es-tu pour imposer un horaire à tes enfants», «comment oses-tu les faire jouer à des jeux vidéo»... Je n’avais pas réalisé que les jeux vidéo étaient aussi polarisants!

SDC: Un petit message optimiste pour la fin?

Annie: Trouvez la formule qui convient à VOTRE famille et profitez de l’occasion pour leur donner des becs souvent, hihi! En espérant vous revoir bientôt la gang du Sac de chips!

SDC: Pareillement, Annie! À bientôt!

