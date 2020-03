Sylvain Cossette reprend un classique en version quarantaine avec Andrée Watters

Tôt dans sa carrière, Sylvain Cossette a connu un succès monstre avec une reprise de Pas besoin de frapper de Jacques Michel.

Aujourd’hui, Sylvain et sa conjointe Andrée Watters ont repris une fois de plus le classique, cette fois-ci en changeant les paroles pour parler de la pandémie de coronavirus qui ravage présentement la planète.

On s’occupe comme on peut quand on est en quarantaine.

Le résultat est parfait. Étoile à Andrée Watters.

«La la la la la la la, reste chez toi.»

Mention spéciale à la jolie casquette de Sylvain à l’effigie du restaurant Chez Cheval, une magnifique initiative de Patricia Paquin.

Écoutez Sylvain et Andrée et restez chez vous.