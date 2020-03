Tom Hanks va mieux malgré le coronavirus

FIOU!

L’acteur Tom Hanks, qui a été testé positif pour la COVID-19 la semaine passée alors qu’il se trouvait en Australie pour un tournage, a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Il va bien.

La star a révélé souffrir de fatigue, mais pas de fièvre après une semaine passée de quarantaine.

«Une semaine après avoir été testé positif, c’est l'isolement. Les symptômes sont à peu près les mêmes», écrit-il

«Pas de fièvre. Plier le linge, faire la vaisselle me mène à une sieste sur le canapé», décrit-il.

Il poursuit en ajoutant toutefois qu’il a de mauvaises nouvelles: sa femme Rita, qui est aussi atteinte du virus, gagne à tous les jeux de cartes auxquels ils jouent.

L’acteur a également publié une photo d’une ancienne machine à écrire, qu’il a emmenée avec lui en Australie, et dont la marque de commerce est «Corona».

La semaine dernière, il avait annoncé, toujours sur Instagram, qu’il avait le virus. Il disait se sentir un peu fatigué avec des courbatures et de légères fièvres.

La dernière mise à jour de son état de santé est venue de son fils, Chet Hanks, qui a déclaré aux fans que ses parents «se sentaient beaucoup mieux».

