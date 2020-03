Ricardo livre un témoignage vidéo encourageant

Le populaire Ricardo Larrivée, de l’empire culinaire du même prénom, s’est adressé aux Québécois par le biais de sa page Facebook.

Dans la vidéo publiée en fin d’avant-midi mercredi, Ricardo explique qu’il est habituellement optimiste, mais qu’il trouve la situation actuelle un peu rough.

«Vendredi, je me demandais comment j’allais organiser le restaurant. Quarante-huit heures plus tard, les restaurants sont fermés, les boutiques, la chocolaterie... Presque tout le monde au siège social a été mis au chômage de façon temporaire pour que notre entreprise, comme plein d’autres PME au Québec, survive, pour qu’on passe à travers cette tempête économique, oui, mais je pense, beaucoup plus humaine», se désole le cuisinier le plus en vue, sur Google du moins, de la province.

«Au travers tout ça, déjà, je vois sur les réseaux sociaux, je vois du monde extraordinaire. [...] Je me dis que c’est ensemble que l’on va passer cette tourmente-là», philosophe-t-il toutefois, plein d’espoir.

Il poursuit ensuite en lançant une invitation: «Continuez à nous envoyer ces témoignages-là de solidarité que vous avez les uns envers les autres, avec vos confrères, avec vos familles, avec vos enfants. Peut-être qu’on peut créer un souvenir extraordinaire pour ces enfants-là qui. un jour, se souviendront pas du stress que leur famille et leurs amis ont vécu, mais de dire: “Wow! J’étais avec mon père pis ma mère, avec ma mère pis ses amies, pis on a cuisiné et on a eu un moment ensemble.»

Après avoir déclaré publiquement son amour pour ses employés, Ricardo a ensuite remercié le personnel du milieu de la santé ainsi que le gouvernement du Québec, avant de conclure avec un message pour les personnes isolées: «J’espère que vous n’êtes pas seuls. Et si vous êtes seuls parce que vous êtes en confinement, parce que vous êtes loin de votre famille, bien, je pense que tout le monde pense à ces gens-là, à vous. Pis en tout cas, on va essayer de vous faire des bonnes recettes. C’est ça que je sais faire, c’est ça qui me déstresse, alors je vous embrasse et à bientôt!»

Le message vidéo de Ricardo est disponible en intégralité ici:

Au moment de publier, il comptait déjà des milliers de réactions et de commentaires.

