Sugar Sammy présentera son spectacle «You’re Gonna Rire» sur Facebook

L’humoriste Sugar Sammy se joint à la panoplie d’acteurs du milieu culturel qui offrent leurs oeuvres gratuitement afin de remédier à l’ennui des Québécois confinés chez eux en raison de la pandémie de COVID-19 liée au nouveau coronavirus.

Le controversé comique franglais a choisi de faire cadeau d’une représentation de son spectacle «You’re Gonna Rire» aux internautes qui se rendront sur sa page Facebook ce mercredi soir à 21h.

«Ce mercredi à 9PM, regardons ensemble, live, my bilingual show You're Gonna Rire. Tell your friends !», a écrit Sammy le sucré sur sa page dans un étrange langage.

Vous comprendrez donc qu’il ne s’agira pas d’une prestation en direct, mais bien de l’enregistrement d’un spectacle capté à l’Olympia qui sera diffusé sur Facebook.

On salue l’initiative de Sucre Sam qui contribue ainsi à garder les gens chez eux, bien divertis, en sécurité et pas en train d’attraper/transmettre un méchant virus potentiellement mortel.

PS: LAVEZ-VOUS DONC LES MAINS, comme le dit ce bon Horacio.

