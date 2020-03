Nathalie Simard annonce sa séparation de son mari

La chanteuse Nathalie Simard a annoncé, vendredi, qu'elle était maintenant séparée de son mari avec qui elle était depuis plus de 12 ans.

Elle en a fait l'annonce sur Facebook, en rappelant avoir toujours été un livre ouvert avec ses fans. Si elle ne l'avait pas annoncé jusqu'ici, c'est en raison de la situation actuelle, la pandémie de COVID19. «Alors ma séparation n’est pas, selon moi, un sujet prioritaire à mettre de l’avant dans les circonstances actuelles.»

La femme assure qu'elle va bien. «Je nous souhaite à tous de trouver l’équilibre, la paix et le bonheur. Je vous rassure je vais très bien. Toutes mes énergies sont sur la prévention afin de ne pas propager le virus qui court. Soyez bienveillants, et restez chez vous. C’est ça le plus important présentement.»

