Un Italien atteint de la COVID-19 nous dit de ne pas prendre le virus à la légère

Un Italien atteint de la COVID-19, et dont le père en est mort, lance un puissant message à ceux qui prennent le virus à la légère.

Interviewé par le média en ligne français Brut, Gianni Zampino raconte comment le coronavirus a bouleversé sa vie.

On le voit d’abord dans une vidéo que ce dernier a partagée sur ses réseaux sociaux et qui est devenue virale.

«Excusez-moi pour le port du masque, mais pour le moment je ne peux parler sans. Je veux faire cette vidéo parce que trop de personnes sous-estiment ce satané virus», affirme-t-il.

Zampino indique que lui-même ne prenait pas au sérieux cette pandémie il y a un mois.

Depuis un lit d’hôpital, Zampino a accepté de répondre aux questions d’un journaliste.

Il explique la progression des symptômes et qu’il a probablement lui-même infecté son père, mort en raison de la COVID-19.

Gianni Zampino détaille d'ailleurs la «relation magnifique» qu’il avait avec lui.

Il vivait avec son père depuis un an et demi et s’occupait de lui depuis le décès de sa mère.

C’est touchant.

