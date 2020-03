[EN DIRECT] On fait une recette de tartelettes portugaises

En ces moments de confinement, il faut suivre les directives du directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda pour se divertir.

Jeudi, sa déclaration dans laquelle il affirmait qu’il ferait des tartelettes portugaises (pastéis de nata) en fin de semaine en a fait sourire plus d’un.

On a décidé de le prendre au pied de la lettre et faire de même.

Nous ne sommes pas Ricardo, mais voici notre démarche culinaire que vous pourrez suivre en direct.

ON A DÉJÀ FAIM, mais ça prend du temps à faire.

Étape 1 – La pâte feuilletée

Premièrement... SE LAVER LES MAINS. C'est la base ça, la gang.

Ensuite, une fois que c'est fait et qu'on a pas toussé sur nos mains, il faut du beurre non salé, de la farine, du sel et de l’eau.

Tout va bien jusque-là.

On a mélangé le sel avec la farine. Après, on a coupé le beurre en petits morceaux.

On les a mis dans la farine et le sel. Après on a ajouté l’eau et mélangé le tout pour que ça fasse une boule.

On a mis la boule dans du papier d’aluminium.

On réfrigère maintenant la pâte pendant environ une heure.

Étape 2 – Laminer notre pâte feuilletée

On est rendu à laminer notre pâte feuilletée pas si feuilletée que ça encore.

Et moi qui pensait qu’on pouvait seulement faire laminer des photos d’équipe de hockey.

Voilà le résultat.

Elle est belle. C’est comme notre enfant.

Nous l’avons appelée Horacio Jr.

On la remet dans le réfrigérateur pour un minimum de deux heures.

À SUIVRE...

C’EST EXCITANT N’EST-CE PAS?

Nous ferons une mise à jour à l'étape suivante.

