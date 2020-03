Coeur de Pirate tente de sauver un de ses candidats et finit fâchée

Dans un moment fort du deuxième épisode des duels de La Voix, Coeur de pirate a monté un numéro dans lequel Petitom affrontait Laurie sur l’air de Shake It Out de Florence and the Machine.

Avant même d'annoncer qui avait remporté la joute, Coeur de Pirate avait déjà appuyé sur son bouton pour sauver un de ses candidats, parce qu’elle souhait fortement garder les deux dans son équipe.

Comme elle doit tout de même déclarer un gagnant du numéro, la plus jeune coach a décidé de choisir Laurie, et de sauver Petitom. Mais comme ce dernier n’était pas le gagnant officiel du duel, il devenait également disponible pour le vol.

Et tout le monde s’est lancé sur l’occasion.

Le premier à appuyer son bouton fut March Dupré. Le même Marc Dupré qui ne s’était pas retourné pour le chanteur et danseur de Révolution lors des auditions à l’aveugle.

Coeur de Pirate était déjà légèrement gossée.

Ensuite, Pierre Lapointe n’a pas pu s’empêcher de poser sa main sur le bouton.

Coeur de Pirate n’était plus du tout amusée.

Et comme si ce n’était pas assez, le réputé showman Garou s’est levé debout sur sa chaise, et a appuyé sur son bouton avec son pied.

Béatrice Martin, qui croyait pouvoir conserver ses deux candidats, se retrouvait maintenant face à trois opposants qui tentaient de voler Petitom.

Au final, le jeune homme a décidé d’aller voir ailleurs et a rejoint les rangs de l’équipe Dupré.

«Y’a décidé d’aller ailleurs, c’est correct, j’ai vécu mon humiliation», a annoncé une Béatrice Martin déçue. Et boudeuse.