27 fois où les Français ont traduit des titres de films en anglais par d’autres titres en anglais

Contrairement au Québec, les films traduits en France ne sont pas obligés d’avoir un titre en français.

Malgré leur amour des titres américains, les Français en trouvent visiblement certains trop compliqués et les ont changés. Mais pourquoi traduire quand on peut garder la touche cool de l'anglais et ajouter des mots comme «American», «sex» ou «sexy», juste parce que?

Et bien, ça donne des affaires de même:

1. School of rock (2003), L'École du Rock au Québec, devient Rock Academy.

2. What’s your number? (2001), C'est quoi ton numéro? au Québec, devient S(ex) List.

3. Hangover (2009), Lendemain de veille au Québec, devient Very Bad Trip.

4. The man who wasn't there (2001), L'Homme qui n'était pas là au Québec, devient The Barber.

5. Knight and day (2010), Nuit et jour au Québec, devient Night and day.

6. Not another teen movie (2001), Pas encore un film d'ados au Québec, devient Sex Academy.

7. La série Step up, Dansez dans les rues au Québec, devient Sexy dance.

8. Up in the air (2009), Haut dans les airs au Québec, devient In the Air.

9. No Strings attached (2011), Ça n'engage à rien au Québec, devient Sex Friends.

10. Silver Linings playbook (2012), Le bon côté des choses au Québec, devient Happiness Therapy.

11. The Other guys (2010), Les renforts au Québec, devient Very bad cops.

12. Date Night (2010), Méchante soirée au Québec, devient Crazy night.

13. Triage (2010), Triage au Québec, devient Eyes of war.

14. Killers (2010), Tuer pour aimer au Québec, devient Kiss & Kill.

15. Into the storm (2014), Dans la tempête au Québec, devient Black Storm.

16. Trainwreck (2015), Cas désespéré au Québec, devient Crazy Amy.

17. Get him to the Greek (2010), 72 heures au Québec, devient American Trip.

18. Runaway bride (1999), La mariée est en fuite! au Québec, devient Just married (ou presque).

19. The Best exotic marigold hotel (2012), Bienvenue au Marigold Hotel au Québec, devient Indian palace.

20. Phone Booth (2002), La cabine au Québec, devient Phone Game.

21. Youth in revolt (2009), Ados en révolte au Québec, devient Be Bad.

22. Eurotrip (2004), qui est resté Eurotrip ici, devient Sex trip.

23. Wild things (1997), Les Racoleuses au Québec, devient Sex crimes.

24. American Hustle (2013), Arnaque américaine au Québec, devient American Bluff.

25. For a good time, Call... (2012), Le téléphone rose au Québec, devient American Sexy Phone.

26. Made in Dagenham (2010), Les dames de Dagenham au Québec, devient We Want Sex Equality.

27. Date Movie (2006), Film d’amour au Québec, devient Sexy Movie.

Mention spéciale au film The Shawshank Redemption, À l'ombre de Shawshank au Québec, qui a été traduit par Les Évadés. Un titre en français, certe, mais qui VOLE LE PUNCH FINAL DU FILM.

COME ON, la France.

