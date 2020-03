Une ado de 13 ans émeut le Québec en chantant sur Facebook

Une adolescente de 13 ans a offert une prestation sur Facebook lundi soir, et sa performance en a ému plus d’un.

Dans une vidéo en direct d’une durée de 13 minutes diffusée sur le groupe Facebook «Flash tes lumières COVID19 20h30», la chanteuse a enchaîné quelques succès, au grand bonheur des internautes.

Vous pouvez voir sa prestation en cliquant ici.

Comme si ce n’était pas assez impressionnant, sa mère indique qu’elle aurait appris le ukulélé en seulement 2 heures!

«Merci beaucoup, c’était vraiment le fun. Ça me fait du bien à moi et j’espère que ça vous fait aussi du bien», a commenté la jeune fille.

La publication avait été partagée plus de 1000 fois et visionnée plus de 82 000 fois au moment d’écrire ces lignes.

Plus de 2000 personnes ont encouragé la jeune artiste à poursuivre ses rêves.

Certains ont même demandé un rappel, souhaitant que la chanteuse offre un autre spectacle sur le web mardi soir.

À suivre!

