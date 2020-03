Le grand retour de MIXMANIA pour un soir seulement aura lieu dans quelques heures

INCROYABLE!

Cette période de confinement aura quand même créé de grandes choses.

Et la plus récente sur la liste? Le grand retour, pour un soir seulement, de Mixmania, 18 ans plus tard!

C'est l'animatrice Julie St-Pierre qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Il s'agira d'une diffusion en direct, mercredi 25 mars à 20h, sur son compte Instagram. Le voici:

Vous pourrez assister, du confort de votre salon, aux retrouvailles virtuelles de quelques anciens de Défense Urbaine et d’Aucun Regret, de la musique en direct, un Q&A, ainsi que des invités surprises.

OUF.

La compétition de chant a été diffusée sur les ondes de VRAK en 2002.

