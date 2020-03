Une vidéo de Coeur de Pirate et sa fille devient virale

Coeur de pirate a publié mercredi une vidéo très touchante de sa fille, Romy, et elle en train de chanter en duo.

Assise à son piano, la chanteuse et son adorable fille Romy ont chanté le refrain de la pièce Crier tout bas, parue sur l'album Roses en 2016. Si la jeune fille de 7 ans et sa mère semblaient vivre un moment de bonheur et partageaient des éclats de rire, le sujet de la pièce demeure un peu plus sérieux.

«Salut, voici une chanson sur la dépression mais qui parle aussi d’espoir, ça fait du sens aujourd’hui, j’ai voulu pleurer 4 fois mais ça va aller. Merci Romy, voici le refrain de Crier tout bas, c’est toujours plaisant», pouvait-on lire sous la publication Instagram de Béatrice Martin.

Rapidement, la vidéo est devenue virale et, en l'espace de deux heures seulement, elle affichait pas moins de 55 000 visionnements et près de 1000 commentaires. Et les chiffres continuent de grimper!

La semaine dernière, la coach de La Voix avait publié une autre vidéo dans laquelle elle chante avec son enfant:

Bien avant nos temps en confinement, Coeur de pirate nous avait déjà présenté son adorable fille.

