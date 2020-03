Mark Blum, comédien de la série «You» meurt du coronavirus

Le comédien Mark Blum, surtout connu pour ses rôles dans Crocodile Dundee, Desperately Seeking Susan et plus récemment dans la série You, est décédé cette semaine à l’âge de 69 ans.

Blum, qui a joué dans plus de 80 films et séries est mort suite à des complications après avoir contracté la COVID-19.

L’homme dont la carrière s’est étirée sur plus que 40 ans sur Broadway s’est fait découvrir par la nouvelle génération en jouant le personnage de M. Mooney dans la série dramatique You diffusée sur Netflix.

Mark Blum serait la première victime de la COVID-19 issue de la colonie artistique.