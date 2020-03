Bleu Jeans Bleu a besoin de vous pour son prochain vidéoclip

«And you can do danse en ligne!»

Le groupe Bleu Jeans Bleu, qu’on a connu pour son succès Coton Ouaté, a publié un appel à tous. Ils recherchent des vidéos de vous qui montrez votre «meilleur move de danse», en direct de votre isolement chez vous, pour accompagner leur chanson «Le King de la danse».

Ils répondent ainsi à notre cher Horacio national qui a appelé la population à mettre de la musique à danser en ligne dans un point de presse.

Le chanteur Mathieu Lafontaine, que l’on connaît sous le très cool pseudonyme Claude Cobra, a dit en entrevue à Tout un matin que le groupe prévoyait déjà faire un nouveau vidéoclip et que le Docteur Arruda les a inspirés à aller de l’avant.

Pour participer, filmez-vous dans une vidéo horizontale de 5 secondes maximum et envoyez-la au bleujeansbleu.com/king.

On a bien hâte de voir vos moves!

