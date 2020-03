COVID-19: François Legault répond à la lettre d’un jeune garçon de 10 ans

Il semble que, malgré la situation, le premier ministre du Québec ait trouvé un peu de temps pour un jeune garçon de 10 ans qui lui a écrit une lettre touchante.

Thomas Ayotte, un élève de 5e année, s’est adressé à François Legault dans le cadre «d’un cours de français à la maison avec sa mamie». La mère du jeune Thomas a publié la lettre du jeune Thomas sur son compte Instagram, mardi, sans s’attendre réellement à une réponse.

Il lui fait part de son stress, comment il trouve que le premier ministre gère bien la crise et fait des blagues. Il ajoute qu'il garde contact avec sa grand-mère grâce aux réseaux sociaux.

«J'espère que ça se règlera le plus vite possible en arrêtant tous les rassemblements et en se gardant en santé. Je vous souhaite que ça ne vous stresse pas trop car nous avons besoin de vous!» a-t-il aussi écrit.

Vendredi, dans l’une de ses «stories», M. Legault a partagé sa réponse.

«Merci pour ta belle lettre. Ça m'a beaucoup touché. Je comprends que c'est stressant pour toi et ta famille. C'est normal. Nos vies ont changé. Mais c'est temporaire», peut-on entre autres lire.

Visiblement, la «mamie» en question dans cette histoire était bien fière de son petit-enfant!

