J’ai coupé les cheveux de mon chum et si vous êtes coiffeuse n’ouvrez pas ceci

Je sais, ça fait juste deux semaines qu’on est confinés. Pourquoi on est déjà rendu à se couper les cheveux entre humains inexpérimentés? C’est quoi l’urgence de s’arranger le toupet alors qu’on n’a jamais manié un ciseau de coiffure avant?

Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas anthropologue, malgré la réussite correcte de deux cours sur le sujet au cégep. J’ai quand même deux théories que je vais vous exposer puisque j’ai vraiment beaucoup de temps devant moi.

D’abord, l’ennui. À moment donné, il y a une limite au temps que tu peux passer à regarder des photos de photos de photos de vieilles photos en noir et blanc sur Facebook. #DéfiAccepté

Ensuite, #CARPEDIEM, comme on écrivait dans les albums de finissants en 2001 et #YOLO, comme on disait sérieusement en 2012 et ironiquement depuis. Cette peur du virus, ça peut donner la confiance nécessaire à un être nonchalant pour confier sa tête à quelqu’un qui a étudié en communication. #ÇAVABENALLER

Bref. Était-ce nécessaire que je «rafraîchisse» la coupe de mon chum? Non. Bien sûr que non. Je préciserai donc d’emblée que ce n’était pas mon idée. Mon copain, qui se fait couper les cheveux une fois par année, a juste décidé que son cheveu n’était plus endurable après deux semaines.

Voici ce qui s’est passé:

J’ai commencé par laver les ciseaux de cuisine parce que je venais d’ouvrir un paquet de saumon fumé. On a aussi sorti un rasoir électrique parce qu’apparemment on était très optimistes à cette étape-là du projet.

Caroline G. Murphy

Ensuite, Philippe (c’est son nom), (il travaille aussi au Sac de chips mais ne le dites pas à nos boss parce qu’on n’a pas averti les ressources humaines), s’est passé la tête dans un sac de vidanges dans le double but de recréer le look d’une cape de coiffeur et d’éviter de balayer.

Caroline G. Murphy

Ensuite, ben j’ai fait n’importe quoi.

J’aimerais vous dire que j’ai regardé des tutoriels sur YouTube, parce qu’il y a tout plein là-dedans et qu’on peut quand même y apprendre les bases, mais ça ne m’intéresse vraiment pas d’apprendre des bases dans rien.

J’ai coupé dans tous les sens. Et vous êtes maintenant prêts à voir le résultat.

Caroline G. Murphy

Non, c’est ça que je disais dans le titre là, ce n’est pas SUPER beau. Le tour d’oreille est approximatif.

Le derrière de tête est douteux.

Caroline G. Murphy

Comme on n’a pas ça sous la main, nous, l’espèce de gros pinceau ébouriffé que le coiffeur te passe dans la face après ne pas t’avoir gâché la tête, on n’arrivait pas à enlever tous les petits cheveux de sur lui.

C’est donc là que ceci est arrivé.

Caroline G. Murphy

Ça non plus, ça n’a pas marché super bien.

Et c’était tout!

Ce qui est l’fun avec tout ça, c’est que ce n’est même pas si pire que ça. Ben me semble. Tiens, mettons un avant-après.

Caroline G. Murphy

Oui, il a aussi changé de lunettes. Même s'il n'en a pas autant de paires qu'Horacio.

Merci de m’avoir suivi dans mon périple capillaire.

Je m'excuse si cette histoire vous a rendus tristes.

Bon confinement tout le monde.

#YOLO

