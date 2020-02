Ta passion pour les grosses machines pourrait te valoir 2000$

Tu trippes sur la mécanique, t’as envie d’aventure et tu te cherches de la job? On a une piste pour toi...

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James pourrait t’aider à cocher toutes les cases de ta liste!

On voit ta face. Tu te dis «la Baie-James, c’est le bout du monde». Genre l'endroit rempli de monstres marins où s'égarent les navigateurs qui s’aventurent trop loin dans la mer.

Mais le CFP Baie-James N’EST PAS à la Baie-James!

C’est à Chibougamau! (ce qui est pas mal plus proche...)

Regarde sur Google Maps:

C’est 500 km plus proche de Montréal que la Baie-James. Rendu là, aussi bien dire que c’est Plateau-Adjacent.

Et qu’est-ce que tu ferais à Chibougamau?

Écoute ça, le CFP Baie-James t’offre des DEP en mécanique GRATUITS dans les programmes suivants:

Électromécanique de systèmes automatisés

Mécanique d’engins de chantier

Mécanique industrielle de construction et d’entretien

Double DEP : électromécanique de systèmes automatisés et Mécanique industrielle de construction et d’entretien

OK, mais là, tu te demandes pourquoi tu irais au bout du monde tout près de Montréal pour étudier en mécanique?

Ben parce qu’il y a des avantages, c’t’affaire!

1- La formation est jusqu’à 50% plus courte (entre 12 et 18 mois pour terminer) et tu pourrais la faire à ton rythme parce que l’école, les profs et le contenu s’adapteraient à ta vitesse d’apprentissage.

2- Le CFP Baie-James t’aiderait à faire le move, à toutes les étapes. Ça, ça veut dire: aide au logement, accès à la propriété ou à l’emploi, aide psychologique, etc.. Le CFPBJ a plusieurs ressources pour libérer l’esprit des étudiants.

Maintenant, tu dois commencer à te demander où sont les 2000 dollars dont il est question dans le titre de cet article.

Ils sont ici:

Les étudiants qui choisissent la formation en mécanique d’engins de chantier reçoivent une bourse de 2000$.

Boum. Juste comme ça. 2000 piasses. Gratis.

Juste à aller étudier quelques mois à Chibougamau.

Mais tsé, y’a pire, hein, parce que Chibougamau c’est synonyme de plein air, de chasse, de pêche, de sentiers de VTT et de motoneige, de terrain de golf, d’aréna, de patinoire extérieure, de shows d’humour et de festival musical.

Tu t’ennuierais pas!

Pis après ça, tu pourrais envisager une belle carrière dans l’industrie des pâtes et papiers, minière ou forestière.

Ch-ching!

Viens faire ton DEP mécanique en 4e vitesse, au CFP Baie-James.

Tous les détails au fixetonfutur.ca