Bibi Z.9.9.9.4.4.X a un message important pour les Terriens

L’extraterrestre préféré des Québécois a fait un retour inespéré, après des années d’absence, pour livrer un message de la plus haute importance aux humains.

[ALERTE AU DIVULGÂCHEUR: DANS CE TEXTE, ON DÉVOILE LE PUNCH DE LA VIDÉO DE BIBI, DONC REGARDEZ-LA AVANT DE LIRE LE TEXTE]

Pour remonter le moral des Terriens et les accompagner dans cette crise sans précédent, Bibi Z.9.9.9.4.4.X est revenu dans la sphère publique pour quelques instants.

Toujours manipulé de main de maître par Michel Ledoux, Bibi insiste dans sa vidéo pour que nous respections les consignes que les «chefs» répètent inlassablement.



«Il faut te laver les mains, faire la distanciation sociale...Ça, ça veut dire pas de party, pas de souper, pas de fête, pas d’échange de produits biologiques... Ça, je sais pas ce que ça veut dire... Et puis, il faut que tu tousses dans ton coude même si t’as pas envie de tousser», rappelle l’inoubliable extraterrestre à la crête verte fluo.

Mais le véritable moment fort de la vidéo de Bibi survient à la toute fin quand il reçoit un appel téléphonique de sa fidèle acolyte Geneviève (interprétée par Sophie Dansereau).

Confinée à la maison elle aussi, elle a néanmoins sa bonne humeur contagieuse d’antan et franchement, c’est un virus pas mal plus agréable à transmettre que ce satané coronavirus qui affecte actuellement notre monde.



Les nostalgiques de la belle époque du Canal Famille apprécieront sans doute ce petit clin-d’oeil qui fait chaud au coeur.

