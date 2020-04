Les Doritos à saveur de Mountain Dew existent mais il y a un mais

Ce n’est pas parce que les Humains sont en confinement que les Dieux de la Nourriture, eux, se sont mis en pause.

En cette époque de pandémie, il nous fait plaisir de vous présenter une manchette non-reliée au satané nouveau coronavirus.

Allons-y gaiement!

Fait #1: tout le monde aime les Doritos, des croustilles fromagées-piquantes produites par Frito-Lay, une division de PepsiCo.

Fait #2: tout le monde (ou presque) aime le Mountain Dew, une boisson gazeuse aux agrumes aussi produite par PepsiCo.

Donc........ 1 + 1 = 2.

Frito-Lay a fait des Doritos au Mountain Dew!!!!

Seul problème, ces croustilles intrigantes sont produites en quantités limitées en Australie seulement.

Et comme le savez, il peut être compliqué, par les temps qui courent, d’essayer de se rendre dans d’autres pays.







Il faudra donc trouver un moyen de vous faire des amis australiens qui auront la gentillesse de vous en envoyer par la poste.





Vous ne manquez peut-être pas grand chose, toutefois, parce qu’un certain nickvavitiss a écrit sur Instagram qu’elles goûtaient le «détergent au citron-lime» et qu’il «n’en achètera plus jamais».





Et si vous êtes un grand philosophe, vous vous demandez aussi peut-être pourquoi, à la place, le résultat de l’addition de ces deux articles n’est-elle pas une boisson gazeuse aux agrumes à saveur de croustilles fromagées-piquantes?

Eh bien, sachez que l’expérience aurait déjà été tentée, en 2008 et en 2014.

