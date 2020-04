[PHOTOS] On s’est fait une cabane pour pimenter notre quotidien

Il faut se changer les idées sinon on vire fou, ces temps-ci.

En regardant mon appartement et en constatant du même coup qu’il ne restait seulement qu’une banane dans le panier à fruits, j’ai eu un souvenir provenant directement des années 90 : construire une cabane.

«Franchement, t’as 27 ans», me suis-je dit. «Voyons, je me parle tout seul», ai-je ajouté.

Il fallait faire de quoi.

Ma blonde a embarqué sans poser de question.

Yééé!

Faire une cabane entre adultes, ça implique que les possibilités sont beaucoup plus grandes et que tu ne te fais pas chicaner si tu déplaces tous les meubles de la maison. C’est quand même deux facteurs déterminants dans la construction d’une petite maison dans une plus grande maison.

Première étape, il fallait trouver l’endroit exact où ériger notre fameux quartier général d’un soir. Le coin de l’appartement avec un crochet au plafond et une prise électrique sur l’un des murs comblait ces besoins.

Quelques draps, une patère, une laveuse, des épingles et de la laine ont suffi à bâtir une habitation qui faisait des jaloux dans le voisinage. C’est à ce moment qu’on a fermé les rideaux.

On a installé des matelas de sol, des couvertes et pris le plus de coussins possible pour être confortables.

Voici l’état des travaux avec un chien qui ne comprend pas vraiment ce qu’il se passe :

Une petite lumière a été installée derrière le grand pignon en tissus.

La dernière section s’est faite à l’aide de chaises.

On a dormi dedans, à terre.

On a mal au dos, mais c’tait quand même le fun.

