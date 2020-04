Vincent Vallières chante avec sa fille, et c'est adorable

Les artistes sont nombreux à multiplier les façons de divertir les Québécois ces jours-ci. Vincent Vallières a partagé une vidéo qui vous touchera et vous fera sourire à la fois.



Mercredi matin, sur sa page Facebook publique, le chanteur a publié une vidéo de lui qui chante sa chanson Lili... accompagné de sa fille, Lili.

Eh oui, pour ceux qui ne connaissaient pas la petite histoire, la chanson Lili, qui figure sur l'album Fabriquer l'aube de Vincent Vallières, sorti en 2013, a été écrite pour sa fille du même nom.



Il s'agit sans contredit d'un des grands succès du chanteur québécois, mais, dans les circonstances actuelles, les paroles prennent un tout autre sens!



Dans la vidéo publiée ce matin, le père entonne la chanson, guitare à la main, alors que sa fille, à ses côtés, l'accompagne à la voix et au xylophone.



«Lili avec Lili. Oublie pas que t’as toujours en banque quelques jours de chance et un peu d’espérance. On va s’en sortir ensemble. xxx»



En seulement une heure, la vidéo a rapidement franchi le cap des 50 000 vues. Près de 500 personnes ont commenté la vidéo, alors que 1600 l'ont partagée. On compte également près de 3000 mentions «J'aime».



Cette vidéo a fait sourire beaucoup de gens, et ça se prend bien ces temps-ci!



