Voici le pire gag de Poisson d’avril de l’année

Un journal hebdomadaire de la Beauce a publié un article d’un goût douteux à l’occasion du Poisson d’avril.

Ce mercredi, on fêtait la journée internationale des blagues plates.

Sauf qu’en cette époque de «pire crise mondiale depuis 1945», il y a au moins un sujet qui NE DEVRAIT PAS faire l’objet de gags inutiles: le nouveau coronavirus causant la COVID-19.



Un hebdomadaire de Saint-Georges-de-Beauce, L’Éclaireur Progrès, n’a visiblement pas eu le mémo puisqu’il a publié dans sa plus récente édition un article intitulé «Un chercheur beauceron trouve un remède contre la COVID-19».



Vous l’aurez deviné, cet article était un canular.

On utilise le mot était, car le texte n’est plus disponible sur le site internet du média.

Toutefois, grâce à un utilisateur Twitter bienveillant, le journaliste Kéven Breton, le faux-pas journalistique est immortalisé dans le web.

On se demandait quel tata allait décider de faire un poisson d'avril sur la COVID-19. On l'a trouvé, il est en Beauce. #gênant pic.twitter.com/Iibm4T2GM5 — Kéven Breton (@kevenbreton) April 1, 2020





On ne va pas revenir sur le contenu de l’article en question parce que, comme l’écrit Breton, #gênant.

