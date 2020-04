À 89 ans, Bernie Ecclestone va devenir papa pour la quatrième fois

L'ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, sera père une fois de plus dans trois mois.



Puisque l'ancien grand manitou du plus prestigieux circuit de course automobile au monde soufflera sur 90 bougies en octobre prochain, plusieurs observateurs démontré du scepticisme selon ce que rapporte le média allemand BLICK.

Certains croyaient qu’il s’agissait d’un poisson d’avril; d’autres évoquaient plutôt l’hypothèse d’une intervention médicale (l’insémination artificielle?).

Néanmoins, la future maman Fabiana Flosi (qui est âgée elle de 44 ans) a confirmé au site allemand que le bébé sera de sexe masculin.



«Ce sera un garçon», a-t-elle affirmé à BLICK.

«Après mon temps en Formule 1, nous avons eu beaucoup de temps pour nous entraîner», a quant à lui indiqué l’octogénaire.

Fabiania Flosi est la troisième épouse de Bernie Ecclestone.

Après s’être connus en 2009, les deux amoureux ont convolé en justes noces en 2012.



L’enfant à naître est le premier qu’ils auront ensemble.



Ecclestone a eu trois enfants nés de mariages précédents, toutes des filles: Deborah (65 ans), Tamara (36 ans) et Petra (31 ans).



Ça fera de beaux partys de famille, avec l’aînée qui pourrait être la grand-mère de la cadette, et la mère qui pourrait être la fille de l’aînée!



Ecclestone et Flosi n’espèrent toutefois que deux choses: «que l’enfant soit en bonne santé» et «qu’il apprenne bientôt à jouer au backgammon».

