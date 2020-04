Marilou souligne ses 6 ans de sobriété avec un message inspirant

Marilou a souligné vendredi ses six ans de sobriété avec un message qui pourrait en inspirer plus d’un.

Dans une publication Facebook de quelques lignes, celle qui est derrière le populaire projet culinaire Trois fois par jour affirme qu’elle ne «compte plus les bienfaits» de la sobriété sur sa vie et sur sa santé, mentale et physique.

Elle précise qu’elle ressent «encore une pression», et ce, «surtout par le manque de considération ou de soutien de la part de quelques personnes». Elle indique toutefois que cela lui apporte un «bien-être immense».

«Même si je n’avais pas de “problème” de consommation, reste que je trouve que de ne pas avoir à dealer avec l’alcool au quotidien est fabuleux. Libérateur», peut-on lire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marilou (@mariloubiz) le 23 Févr. 2020 à 11 :07 PST

La femme de 29 ans a tenu à envoyer un message aux personnes envisageant une vie sans alcool.

«À tous ceux qui aimeraient arrêter, peu importe la raison, sachez que la vie est fabuleuse sans alcool. Et je vous encourage fortement à vous dépasser pour y arriver», a-t-elle déclaré.

«À tous ceux qui consomment et qui se sentent bien de consommer, tout mon respect. Je pense que, peu importe nos choix, c’est juste vraiment important de ne pas se juger et de comprendre que ce qui est bien pour une personne ne l’est peut-être pas pour une autre», a conclu la mère de deux enfants.

Bref, faites ce qui est bon pour vous!

