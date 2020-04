Notre héroïne du jour: Audrey, préposée à l’entretien pour stopper la propagation du coronavirus

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héroïne du 2 avril: Audrey Lépine, préposée à l’entretien à Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Depuis qu’elle travaille à l’hôpital et surtout en ces temps difficiles de pandémie, elle donne son maximum pour les désinfections dans les chambres et les corridors qu’elle lave.

«Son travail n’arrête pas à la fin de son quart de travail, car ma soeur vit avec moi et mes deux jeunes enfants. Elle a peur de nous transmettre le virus sans le savoir. Elle désinfecte partout où elle va et s’isole complètement dans sa chambre même si elle va bien et n’a aucun symptôme.» Un message touchant que nous a envoyé sa soeur Véronique.

Merci Audrey et un merci spécial à tous les préposé.e.s d’entretien qui travaillent toujours pour stopper la propagation de ce coronavirus.

Pour découvrir nos autres héros et héroïnes, c'est ici:

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: Marion, camionneuse, pour nous approvisionner malgré les risques

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: nouvellement infirmière et toujours étudiante

• À lire aussi: Notre héros du jour: Cheik Coulibaly, gardien de sécurité et héros des mesures antivirus

Si, comme Véronique, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: lesacdechips@quebecormedia.com

À VOIR AUSSI, DJ HORACIO: